Даниил Усов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Спортсмен преодолел дистанцию за 25.38,6 секунды и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Александр Поварницын, проиграв лидеру 4,2 секунды и допустив один промах на огневых рубежах. Бронзовую награду соревнований завоевал Эдуард Латыпов, который допустил два промаха во время стрельбы и отстал от победителя на 5,6 секунды.