Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ланс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
13
Хоккей. НХЛ
13.04
Сент-Луис
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.04
Чикаго
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Детройт
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Нью-Джерси
56
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Коламбус
40
Все события
15:11 (мск), источник: ТАСС

В IBU считают, что суд над Бессебергом положил конец тревожному периоду в организации

Суд норвежской провинции Бускеруд признал Бессеберга виновным по девяти пунктам обвинения из одиннадцати.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Приговор бывшему президенту Международного союза конькобежцев (IBU) Андерсу Бессебергу положил конец тревожному периоду в истории организации. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе IBU.

Суд норвежской провинции Бускеруд признал Бессеберга виновным по девяти пунктам обвинения из одиннадцати, он был приговорен к трем годам и одному месяцу тюремного заключения.

«IBU принял к сведению приговор по делу Бессеберга и приветствует завершение судебного разбирательства, которое означает, что очень тревожный период в истории федерации подходит к концу. Даже если решение будет обжаловано и Спортивному арбитражному суду придется вынести свой вердикт по обвинениям, выдвинутым подразделением по обеспечению честности в биатлоне против Бессеберга. IBU смотрит в будущее и намерен продолжать реализацию реформ, проводимых с 2018 года, которые привели организацию к надлежащему управлению и обеспечили создание лучших условий для спортсменов и болельщиков», — говорится в заявлении IBU.

Бессеберг признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь