В IBU считают, что суд над Бессебергом положил конец тревожному периоду в организации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Приговор бывшему президенту Международного союза конькобежцев (IBU) Андерсу Бессебергу положил конец тревожному периоду в истории организации. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе IBU.

Суд норвежской провинции Бускеруд признал Бессеберга виновным по девяти пунктам обвинения из одиннадцати, он был приговорен к трем годам и одному месяцу тюремного заключения.

«IBU принял к сведению приговор по делу Бессеберга и приветствует завершение судебного разбирательства, которое означает, что очень тревожный период в истории федерации подходит к концу. Даже если решение будет обжаловано и Спортивному арбитражному суду придется вынести свой вердикт по обвинениям, выдвинутым подразделением по обеспечению честности в биатлоне против Бессеберга. IBU смотрит в будущее и намерен продолжать реализацию реформ, проводимых с 2018 года, которые привели организацию к надлежащему управлению и обеспечили создание лучших условий для спортсменов и болельщиков», — говорится в заявлении IBU.

Бессеберг признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.