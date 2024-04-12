Антон Смольский прокомментировал седьмое место в спринте на Кубке Содружества

«Трасса здесь непростая. До гонок я делал много тренировок и чувствовал себя хорошо. Но сейчас внутренних сил не оставалось. Пришлось собрать, всё, что у меня было. Есть стимул побороться за победу в Кубке Содружества и сохранить как можно больше сил. Перед отъездом сюда из Тюмени я простудился и надеялся, что всё обойдётся. Насчёт завтрашних гонок буду смотреть по своему состоянию, как отреагирует организм», — сказал Смольский в интервью Metaratings.