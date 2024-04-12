«Он действовал в пользу России». 78-летнего экс-босса мирового биатлона скандально посадили в Норвегии

Спустя 6 лет экс-босс Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг узнал, что ждет его дальше.

Многолетние разбирательства закончились тем, что суд Бускеруда признал 78-летнего функционера виновным по девяти пунктам обвинения из десяти. Его приговорили к 3 годам 1 месяцу тюрьмы. Изначально обвинение требовало 3 года и 7 месяцев, штраф в размере 100 тысяч норвежских крон и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон.

Приговор был настолько длинным (67 страниц), что его пришлось зачитывать несколько часов.

«Учитывая временной ряд упомянутых документов, а также показания свидетелей, у суда нет сомнений в том, что он действовал в пользу России и словами, и действиями», — сказал судья Видар Тофтой-Лоне.

Бессеберг сразу же решил обжаловать приговор.

«Мы категорически не согласны с результатом и аргументацией. Мы удивлены, что ему вообще не поверили. Они предпочитают подчеркивать исключительно то, что говорит против него, но упускают из виду то, что говорит в его пользу», — цитирует NRK адвоката Бессеберга Миккеля Тофта Гимзе.

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Все началось в 2018-м с того, что Бессебергом заинтересовалась австрийская полиция. Именно она провела рейд в штаб-квартире в Зальцбурге. Обыск был связан с расследованием в отношении Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш. Вскоре к делу подключилась и норвежская полиция. Сначала не сообщалось, что конкретно сделали Бессеберг и Реш, а потом стало известно об обвинениях в коррупции.

Сам Бессеберг рассказал, что расследование касается паспортов крови российских биатлонистов, которых IBU якобы покрывал на мировом форуме 2017 года в Хохфильцене. Чиновник не понимал, каким образом фигурирует в деле, но ушел с поста босса организации. Быстро выяснить, кто виноват, полиции не удалось. Разбирательства затянулись.

В полученном докладе по итогам расследования описывались якобы многочисленные взятки Бессебергу от России. При обыске в его доме было обнаружено много дорогих часов. Также сообщалось о поездках Андерса на охоту в Россию и пользовании услугами проституток. Был и рассказ о подкупе членов конгресса при выборе места проведения чемпионата мира — 2021. Самое интересное, что Реш и Бессеберг признались в этом, но заявили, что на результаты взятки явно не повлияли — Тюмень победила заслуженно.

Соревнования в Тюмени так и не состоялись из-за многочисленных допинговых случаев в нашем биатлоне. Причастность Бессеберга к сокрытию положительных допинг-проб в 2020 году следствие перестало рассматривать. Доказательств, что IBU как-то помогал «грязным» россиянам, не нашлось. Несмотря на это, обвинения с чиновника не сняли. В период с 2009 по 2018 год Бессеберг позволял себе много лишнего. Реш же удалось доказать свою невиновность.

Бессеберг на суде не признал, что получал взятки часами, ездил на охоту и проводил время с проститутками. Доказать, учитывая срок, непричастность не получилось. Суд посчитал, что подарки могли повлиять на функционера при принятии важных решений, так как правление IBU не знало о том, что боссу делают такие приятности. Несмотря на это, защита обвиняемого будет искать новые аргументы, чтобы вытащить своего подопечного из тюрьмы.