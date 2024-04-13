Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте Кубка Содружества
Сегодня, 13 апреля, завершилась гонка сингл-микста на 1×6 и 1×7,5 км.
Сегодня, 13 апреля, завершилась гонка сингл-микста на 1×6 и 1×7,5 км.
Победу в этом старте одержала команда Россия-6 в составе которой были Анастасия Гореева и Антон Бабиков. Они финишировали первыми с результатом 43.42,2.
Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7) с отставанием + 59,5. Замкнули тройку лидеров Анастасия Батманова и Василий Томшин (Россия-2), у них отставание +1.53,8.
Напомним, четвёртый этап Альфа-Банк Кубок Содружества проходит в Мурманске и продлится до 14 апреля.