Команда Логинова и Халили выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 34,4 секунды с 13 дополнительными патронами 3 штрафными кругами.

Второй стала команда Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин), отставшая от лидеров на 11 секунд.