Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Металлург Мг
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Тюмень
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
19:30
Рейнджерс
Айлендерс
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.04
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
72
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Аризона
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Нэшвилл
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Каролина
25
Все события
13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Команда Логинова и Халили выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества

Биатлонисты Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Карим Халили стали победителями смешанной эстафеты на 4-м этапе Кубка Содружества.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 34,4 секунды с 13 дополнительными патронами 3 штрафными кругами.

Второй стала команда Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин), отставшая от лидеров на 11 секунд.

Третье место завоевала Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов) с отставанием 29,4 секунды.

Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск. Смешанная эстафета

1. Россия-6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Карим Халили) — 1.12.34,4 (3 штрафных круга + 13 дополнительных патронов).

2. Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин) — +11.0 (1+11).

3. Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов) — +29,4 (3+10).

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд. Соперниц сняли из-за травм и допинга
Случайная встреча и отмененная помолвка: история любви Овечкина и Кириленко
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь