Наталия Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске
Наталия Шевченко стала победительницей масс-старта на Кубке Содружества в Мурманске.
Наталия Шевченко стала победительницей масс-старта на Кубке Содружества в Мурманске.
23-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 45 минут 8,1 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Серебро завоевала Анастасия Гореева (отставание: +17,2; 3 промаха), бронзовым призером стала Ирина Казакевич (+23,7; 2 промаха).