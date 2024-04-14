Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Фрозиноне
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Торпедо
Футбол. Зарубежный
14:00
Гавр
Нант
Футбол. Премьер-лига
14:15
Урал
Динамо
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Севилья
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
16:45
Факел
Ростов
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Алавес
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:30
Байер
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Рома
Футбол. Первая лига
19:00
Кубань
КАМАЗ
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Анахайм
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Миннесота
26
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Ленинградец
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
13
Хоккей. НХЛ
20:00
Сент-Луис
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Коламбус
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Бостон
46
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Альмерия
Хоккей. НХЛ
22:30
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Монреаль
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Детройт
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
00:30
Вашингтон
Тампа-Бэй
42
Хоккей. НХЛ
13.04
Колорадо
Виннипег
07
Все события
11:57 (мск), источник: Sport24

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске

Наталия Шевченко стала победительницей масс-старта на Кубке Содружества в Мурманске.

Источник: РИА "Новости"

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 45 минут 8,1 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро завоевала Анастасия Гореева (отставание: +17,2; 3 промаха), бронзовым призером стала Ирина Казакевич (+23,7; 2 промаха).

Читайте также от «Sport24»
«Таджичка опять голая ради хайпа». Дина Саева снялась в откровенном купальнике, спровоцировав бурное обсуждение
«Меня очень сильно обидели». MIA BOYKA назвала скандальную причину своего отказа от участия в VK Fest 2024
«Зачем так мучить мужчин?» Бывшая солистка группы «ВИА Гра», заменившая Веру Брежневу, показала аппетитную фигуру
Вера Брежнева подразнила подписчиков аппетитными формами: видео из примерочной
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь