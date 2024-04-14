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12:10 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества

На последнем этапе соревнований спортсменка заняла третье место в масс-старте.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 апреля. Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла первое место в общем зачете Кубка Содружества.

В масс-старте на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске Казакевич заняла третье место. Победительницей стала Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева.

В общем зачете Казакевич набрала 1 041 очко. Второе место заняла Шевченко (1 015 очков), третьей стала Тамара Дербушева (999). Зачет масс-стартов выиграла Гореева, набрав 432 очка.

В Кубке содружества принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования состояли из четырех этапов. Россияне и белорусы отстранены Международным союзом биатлонистов от соревнований из-за ситуации на Украине.

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