Биатлонистка Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества

В масс-старте на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске Казакевич заняла третье место. Победительницей стала Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева.

В Кубке содружества принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования состояли из четырех этапов. Россияне и белорусы отстранены Международным союзом биатлонистов от соревнований из-за ситуации на Украине.