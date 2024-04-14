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13:27 (мск), источник: Sport24

Трассу в биатлоне залили шампанским. Так провожали великую русскую чемпионку: она финишировала с флагом РФ

Юрлова-Перхт затмила всех в масс-старте на КС.

Источник: РИА "Новости"

Финал Кубка Содружества в Мурманске у женщин получился максимально трогательным. Именно там свою карьеру завершила чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт.

Последней гонкой в карьере биатлонистки стал масс-старт. На винтовках у участниц были наклейки с надписью «спасибо» в честь Екатерины.

Еще до первой лежки темп белоруски Анны Солы Юрлова-Перхт не выдержала — 41 секунда отставания. Затем промах отбросил ее еще дальше. Сола тоже зашла на круг. Так, новым лидером гонки стала Ирина Казакевич. Наталия Шевченко уступала ей 9 секунд. Белоруска шла третьей — 23 секунды.

Источник: РИА "Новости"

До второго рубежа Казакевич увеличила отрыв от Шевченко, а вот Сола смогла немного отыграть. Затем у белоруски случилось два промаха и шанс на медаль был потерян. Казакевич продолжила лидировать. Шевченко стреляла точно, но все еще уступала — 11 секунд.

Только после стойки Шевченко вышла вперед. Экс-лыжница воспользовалась осечкой соперницы и смогла создать себе 14-секундное преимущество. Казакевич же теперь работала в паре с Анастасией Гореевой. Сола шла поодаль, но могла подойти к топам только при своей точной работе на заключительном рубеже и куче ошибок у оппоненток.

На стойке у Шевченко, Казакевич и Гореевой случилась дуэль, потому что преследовательницы подошли практически вплотную по ходу дистанции. Самой непробиваемой оказалась Наталия. Она выбила очередные 5 из 5, гарантировав себе победу. Кстати, все четыре рубежа на ноль Шевченко прошла впервые в карьере.

За серебро борьба случилась у Казакевич и Гореевой. Все решилось незадолго до финиша. Гореева смогла отцепить Казакевич, став второй. Ирине это, правда, не помешало выиграть общий зачет Кубка Содружества.

Источник: РИА "Новости"

После финиша многие биатлонистки расходиться не стали. Они дождались Юрлову-Перхт, которая затмила своим уходом все то, что происходило в масс-старте. Спортсменка финишировала 14-й, уступив победительнице больше 6,5 минут, но это ее совсем не расстроило.

Источник: РИА "Новости"

Она финишировала с флагом России. В «городке» ее встречали коллеги с плакатом, пришли даже парни. Юрловой-Перхт вручили цветы и облили шампанским. Затем Александр Логинов дал ей большую бутылку с увеселительным напитком, чтобы она могла также устроить душ всем присутствующим. Во время официальной церемонии Екатерина даже не сдержала слез.

Источник: РИА "Новости"

Кубок Содружества по биатлону

4 этап. Мурманск, Россия

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

  1. Наталия Шевченко — 45.08,1 (0)
  2. Анастасия Гореева — +17,2 (3)
  3. Ирина Казакевич — +23,7 (2)
  4. Анна Сола (Белоруссия) — +1.07,9 (4)
  5. Тамара Дербушева — +2.00,1 (1)
  6. Анастасия Егорова — +2.34,0 (3)
  7. Лариса Куклина — +2.43,1 (4)
  8. Наталья Гербулова — +3.34,9 (1)
  9. Анастасия Шевченко — +3.42,0 (4)
  10. Анастасия Батманова — +4.00,4 (2)…

Автор: Виктория Дмитриева

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