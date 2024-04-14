Трассу в биатлоне залили шампанским. Так провожали великую русскую чемпионку: она финишировала с флагом РФ

Финал Кубка Содружества в Мурманске у женщин получился максимально трогательным. Именно там свою карьеру завершила чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт.

Последней гонкой в карьере биатлонистки стал масс-старт. На винтовках у участниц были наклейки с надписью «спасибо» в честь Екатерины.

Еще до первой лежки темп белоруски Анны Солы Юрлова-Перхт не выдержала — 41 секунда отставания. Затем промах отбросил ее еще дальше. Сола тоже зашла на круг. Так, новым лидером гонки стала Ирина Казакевич. Наталия Шевченко уступала ей 9 секунд. Белоруска шла третьей — 23 секунды.

До второго рубежа Казакевич увеличила отрыв от Шевченко, а вот Сола смогла немного отыграть. Затем у белоруски случилось два промаха и шанс на медаль был потерян. Казакевич продолжила лидировать. Шевченко стреляла точно, но все еще уступала — 11 секунд.

Только после стойки Шевченко вышла вперед. Экс-лыжница воспользовалась осечкой соперницы и смогла создать себе 14-секундное преимущество. Казакевич же теперь работала в паре с Анастасией Гореевой. Сола шла поодаль, но могла подойти к топам только при своей точной работе на заключительном рубеже и куче ошибок у оппоненток.

На стойке у Шевченко, Казакевич и Гореевой случилась дуэль, потому что преследовательницы подошли практически вплотную по ходу дистанции. Самой непробиваемой оказалась Наталия. Она выбила очередные 5 из 5, гарантировав себе победу. Кстати, все четыре рубежа на ноль Шевченко прошла впервые в карьере.

За серебро борьба случилась у Казакевич и Гореевой. Все решилось незадолго до финиша. Гореева смогла отцепить Казакевич, став второй. Ирине это, правда, не помешало выиграть общий зачет Кубка Содружества.

После финиша многие биатлонистки расходиться не стали. Они дождались Юрлову-Перхт, которая затмила своим уходом все то, что происходило в масс-старте. Спортсменка финишировала 14-й, уступив победительнице больше 6,5 минут, но это ее совсем не расстроило.

Она финишировала с флагом России. В «городке» ее встречали коллеги с плакатом, пришли даже парни. Юрловой-Перхт вручили цветы и облили шампанским. Затем Александр Логинов дал ей большую бутылку с увеселительным напитком, чтобы она могла также устроить душ всем присутствующим. Во время официальной церемонии Екатерина даже не сдержала слез.

Кубок Содружества по биатлону

4 этап. Мурманск, Россия

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Наталия Шевченко — 45.08,1 (0) Анастасия Гореева — +17,2 (3) Ирина Казакевич — +23,7 (2) Анна Сола (Белоруссия) — +1.07,9 (4) Тамара Дербушева — +2.00,1 (1) Анастасия Егорова — +2.34,0 (3) Лариса Куклина — +2.43,1 (4) Наталья Гербулова — +3.34,9 (1) Анастасия Шевченко — +3.42,0 (4) Анастасия Батманова — +4.00,4 (2)…