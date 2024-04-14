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13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрлова-Перхт: я ни о чем не жалею. Даже о том, что не съездила на Олимпийские игры

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира 2015 года, рассказала, что не жалеет ни о чём, что происходило в её карьере.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 14 апреля, спортсменка провела заключительную гонку на профессиональном уровне.

«С самого начала, когда я начала выступать на крупных соревнованиях, поняла, что в спорте нет сослагательного наклонения. Конечно, сейчас намного проще дать оценку неудавшимся стартам и достижениям спортивной карьеры. Но на тот момент всё было закономерно.

Я ни о чём не жалею. Даже о том, что ни разу не съездила на Олимпийские игры. Да, когда это всё происходило, были сильные потрясения и переживания, слёзы. Только мои родные и близкие знают, каково это мне давалось — каждый раз пережить, выдохнуть и продолжать. Я радуюсь всему тому, что случилось в моей спортивной карьере», — рассказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

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