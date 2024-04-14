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14:04 (мск), источник: БЕЛТА

Смольский стал третьим в масс-старте и выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону

Заключительной гонкой четвертого этапа турнира, который принял Мурманск, стал мужской масс-старт. Перед финальной гонкой сезона наибольшие шансы на победу в генеральной классификации Кубка имели Антон Смольский и Эдуард Латыпов.

Источник: РИА "Новости"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал обладателем главного трофея розыгрыша Кубка Содружества сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительной гонкой четвертого этапа турнира, который принял Мурманск, стал мужской масс-старт. Перед финальной гонкой сезона наибольшие шансы на победу в генеральной классификации Кубка имели Антон Смольский и Эдуард Латыпов, в общем зачете белорус опережал россиянина на 11 очков. На 15-километровую дистанцию в итоге вышли 30 спортсменов, среди них 12 представителей нашей команды.

Стартовый огневой рубеж оба претендента на трофей синхронно прошли с одним промахом, выйдя со штрафного круга на соседних местах в конце первой десятки. После второй стрельбы из положения лежа соперники снова отправились на лишние 150 метров, сохранив свои прежние позиции. Ключевой момент случился на первой стойке: Смольский отработал чисто и поднялся на пятую строчку, Латыпов же допустил сразу три ошибки и откатился на 15-е место.

На последнем огневом рубеже Антон снова продемонстрировал идеальную стрельбу и благодаря осечкам конкурентов взобрался на вторую позицию. Удержать ее не получилось — на финальном круге белоруса обошел Максим Цветков. Наш спортсмен пришел к финишу третьим, выполнив главную задачу — опередить Латыпова, который сегодня оказался только шестым. Таким образом, Смольский впервые в карьере стал победителем Кубка Содружества.

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