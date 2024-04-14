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14:15 (мск), источник: ТАСС

Белорус Антон Смольский выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 апреля. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества. Заключительная гонка соревнований прошла в Мурманске.

Смольский занял третье место в масс-старте. Победу одержал россиянин Карим Халили, вторым финишировал его соотечественник Максим Цветков.

В общем зачете Смольский набрал 1 167 очков. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов (1 144 очка), третьим стал его соотечественник Александр Поварницын (1 006).

В Кубке Содружества принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования состояли из четырех этапов. Россияне и белорусы отстранены Международным союзом биатлонистов от турниров из-за ситуации на Украине.

Общий зачет в женских соревнованиях выиграла россиянка Ирина Казакевич.

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