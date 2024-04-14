Белорус Антон Смольский выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону
Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов.
Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов.
ТАСС, 14 апреля. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества. Заключительная гонка соревнований прошла в Мурманске.
Смольский занял третье место в масс-старте. Победу одержал россиянин Карим Халили, вторым финишировал его соотечественник Максим Цветков.
В общем зачете Смольский набрал 1 167 очков. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов (1 144 очка), третьим стал его соотечественник Александр Поварницын (1 006).
В Кубке Содружества принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования состояли из четырех этапов. Россияне и белорусы отстранены Международным союзом биатлонистов от турниров из-за ситуации на Украине.
Общий зачет в женских соревнованиях выиграла россиянка Ирина Казакевич.