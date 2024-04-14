Белорус Антон Смольский выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону

В общем зачете Смольский набрал 1 167 очков. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов (1 144 очка), третьим стал его соотечественник Александр Поварницын (1 006).

В Кубке Содружества принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования состояли из четырех этапов. Россияне и белорусы отстранены Международным союзом биатлонистов от турниров из-за ситуации на Украине.