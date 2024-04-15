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17:00 (мск), источник: ТАСС

В Карелии завершились крупнейшие соревнования по биатлону в истории республики

Они проходили с 8 по 15 апреля.

Источник: СБР

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 апреля. /ТАСС/. Более 300 юных биатлонистов участвовали в финале турнира «Кубок Анны Богалий — Северсталь», который завершился в понедельник в городе Костомукша, соревнования стали настоящим праздником для спортсменов. Об этом ТАСС сообщила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

«В Костомукшу из 23 регионов России впервые приехали 325 юных биатлонистов и порядка 150 наставников — тренеров и родителей. Я очень рада, что Костомукша становится новой локацией для всего российского биатлона. В городе горняков в эти дни проходил настоящий биатлонный праздник для юных атлетов со всей страны, и Костомукша достойно его провела. Благодарю главу Карелии Артура Парфенчикова, правительство региона за поддержку, за большой вклад в развитие лыжно-биатлонного комплекса и биатлона. Будем дальше работать на развитие биатлона в Карелии», — сказала Богалий.

Соревнования проходили с 8 по 15 апреля. Их посетили глава республики Артур Парфенчиков и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«В Карелии прошли крупнейшие в истории детские соревнования по биатлону. Костомукша — это новая локация для российского биатлона, — отметил Майгуров. — Здесь прекрасные природные условия, есть инфраструктура, а главное, что руководство Карелии готово и хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнования».

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