В Карелии завершились крупнейшие соревнования по биатлону в истории республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 апреля. /ТАСС/. Более 300 юных биатлонистов участвовали в финале турнира «Кубок Анны Богалий — Северсталь», который завершился в понедельник в городе Костомукша, соревнования стали настоящим праздником для спортсменов. Об этом ТАСС сообщила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

«В Костомукшу из 23 регионов России впервые приехали 325 юных биатлонистов и порядка 150 наставников — тренеров и родителей. Я очень рада, что Костомукша становится новой локацией для всего российского биатлона. В городе горняков в эти дни проходил настоящий биатлонный праздник для юных атлетов со всей страны, и Костомукша достойно его провела. Благодарю главу Карелии Артура Парфенчикова, правительство региона за поддержку, за большой вклад в развитие лыжно-биатлонного комплекса и биатлона. Будем дальше работать на развитие биатлона в Карелии», — сказала Богалий.