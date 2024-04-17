Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон‑2024/25
Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) определил список кандидатов в мужскую и женскую национальные команды на сезон‑2024/25.
Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) определил список кандидатов в мужскую и женскую национальные команды на сезон‑2024/25.
Официальный сайт СБР опубликовал список из 24 мужчин-биатлонистов: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Никита Блинов, Алексей Вагин, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Роман Моренков, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Дмитрий Усов и Карим Халили.
В список кандидатов в женскую сборную попали: Батманова Анастасия, Гербулова Наталья, Гореева Анастасия, Гришина Анастасия, Грухвина Анна, Дербушева Тамара, Дюжева Кира, Егорова Анастасия, Зырянова Анастасия, Казакевич Ирина, Каплина Елизавета, Каюмова Валерия, Куклина Лариса, Метеля Виктория, Нигматуллина Ульяна, Носкова Екатерина, Резцова Кристина, Сливко Виктория, Суханова Екатерина, Фролова Елизавета, Шевнина Полина, Шевченко Анастасия, Шевченко Наталия, Шеллер Юлия.
Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены Исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство Спорта РФ.