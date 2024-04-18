Губерниев: Несколько биатлонистов явно попали в состав сборной России незаслуженно. Блат?

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной сборной существует несколько тренерских групп. Это, в частности, было обусловлено отсутствием такого количества топовых спортсменов в России.

«С интересом увидел состав сборной России по биатлону! Основа и резерв… Несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно…. Блат? При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной… Почему? Это клуб по интересам, похоже… Судя по некоторым фамилиям… На сборную России не очень тянет…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.