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01:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Несколько биатлонистов явно попали в состав сборной России незаслуженно. Блат?

Комментатор Дмитрий Губерниев неоднозначно отреагировал на публикацию основных и резервных составов мужской и женской сборных России по биатлону.

Губерниев: несколько биатлонистов явно попали в состав сборной России незаслуженно. Блат? | Источник: Чемпионат.com

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной сборной существует несколько тренерских групп. Это, в частности, было обусловлено отсутствием такого количества топовых спортсменов в России.

«С интересом увидел состав сборной России по биатлону! Основа и резерв… Несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно…. Блат? При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной… Почему? Это клуб по интересам, похоже… Судя по некоторым фамилиям… На сборную России не очень тянет…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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