Россиянка меняет гражданство, но остается под санкциями. Биатлонистка Шнейдер выбрала Белоруссию
На вектор развития карьеры повлияли чувства.
На вектор развития карьеры повлияли чувства.
Еще одна российская спортсменка сменила спортивное гражданство. Увы, учитывая обстоятельства последних двух лет, к таким новостям мы уже успели привыкнуть. Но случай биатлонистки Ксении Шнейдер выделяется среди прочих. Во-первых, она переходит в сборную Белоруссии, так что остается под санкциями. Во-вторых, причина перехода — замужество. Еще в прошлом году Шнейдер сблизилась с белорусским спортсменом Максимом Воробьем, и сейчас пара планирует свадьбу. Очевидно, что новая семья хочет проводить больше времени вместе и жить на две страны — не лучшая идея. Но как переход повлияет на расклады сил в Кубке Содружества и других совместных стартах?
В сборной Белоруссии немало бывших российских спортсменов и спортсменок. Теперь будет на одну больше — 24-летняяя тюменская биатлонистка Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную соседней страны. Об этом в беседе с порталом matchtv.ru сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области. «Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны», — сказал Кугаевский.
Как сообщил Максим, решение о немедленном переходе Шнейдер было принято после встречи Ксении и ее супруга с президентом Федерации биатлона Белоруссии Андрианом Цибульским. «Вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации», — добавил тренер.
Конечно, любопытно, могла бы российская сторона заблокировать переход или нет, ведь Международный союз биатлонистов де-факто повлиять на ситуацию никак не может. И российские, и белорусские спортсмены сейчас отстранены от любых соревнований под эгидой IBU. Так что единственной возможностью выступать где-либо остаются внутренние соревнования.
Помимо общего Кубка Содружества белорусы активно участвуют и на этапах Кубка России и даже на чемпионате страны и Спартакиаде сильнейших, пусть и официально вне конкурса. Так что для стороннего наблюдателя мало что поменяется — просто вместо флажка команды Тюменской области будет флаг Белоруссии. Как таковой сборной России на текущий момент просто нет — ей негде и не с кем соревноваться. А белорусская команда выступает на правах одного из российских регионов, правда иногда эти права урезаются (как это было на той же Спартакиаде сильнейших).
Поэтому если и говорить о Шнейдер как о потере для российского биатлона, то разговор может быть разве что о будущем, в котором наши спортсмены возвращаются на международные старты и фактор спортивного гражданства внутри Союзного государства будет иметь уже совсем другое значение. И вот, с одной стороны, Ксения — не самый известный спортсмен своего региона. Ведь в прошлом сезоне у нее вообще не было призовых мест в личных гонках. На все том же Кубке России она не поднималась выше десятого места. В общем зачете Ксения расположилась на 20-й позиции. Аналогичный результат у нее был и в Кубке Содружества. Тем не менее Ксению многие отмечают как надежную эстафетную единицу. Кроме прочего, 24 года в биатлоне — не тот возраст, когда стоит ставить не человеке крест.
Вполне возможно, что Шнейдер раскроется позднее, тем более что мы хорошо знаем подобные прецеденты, а необходимые качества для дальнейшего роста эксперты у нее наблюдают еще с юношеской карьеры. Девушке нужен был новый стимул для перезагрузки карьеры, и смена обстановки — хороший вариант. В Белоруссии хорошо знают, как давать новый импульс тем, кто не пригодился у себя на родине. Самый известный пример — Дарья Домрачева, но и без нее хватает достойных биатлонисток, не попадавших в обойму сборной в России, — например, Елена Кручинкина или Надежда Скардино.
Если и Ксения преобразится в Минске, стоит за нее лишь порадоваться. У нас хватает молодых звезд, но не всегда есть желание и возможности доводить их до правильной формы. Но на то у нас и есть этап изоляции — подготовить новое поколение, с которым получится вернуться и побеждать.
Рустам Имамов