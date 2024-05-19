Симон Фуркад упал с велосипеда и травмировал позвоночник | Источник: Чемпионат.com

Врачи констатировали, что у спортсмена повреждены поперечные отростки позвоночника. О диагнозе стало известно после обследования. Фотографию с ссадинами на теле он опубликовал на странице в социальной сети.

«Простые поверхностные царапины на спине и ногах, но сильная боль в средней ягодичной мышце и левой поясничной области. Направляюсь в отделение неотложной помощи Сен-Жан-де-Люз. Перелом поперечных отростков на L1, L2 и L3», — сообщил Фуркад-старший в социальных сетях.