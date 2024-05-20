Биатлонистка Наталия Шевченко: то, что нас отстранили, сыграло мне на руку

«То, что нас отстранили от международных стартов, сыграло мне на руку. Смогла за два года посмотреть на девчонок на внутрироссийских стартах. За Кубком мира я наблюдала не пристально, но отдельные результаты видела, а последние гонки даже посмотрела. Лиза Виттоцци, которая завоевала “Хрустальный глобус”, молодец, у девочек была очень плотная борьба. Боятся ли меня иностранные биатлонистки? Не знаю. Я с ними не общаюсь. Я же там не была ещё, даже не знакомилась с ними», — приводит слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.