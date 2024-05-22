20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство

Российской биатлонистке Ксении Шнейдер исполком Союза биатлонистов России согласовал смену спортивного гражданства.

Источник: РИА "Новости"

«Исполком Союза биатлонистов России на своём заседании во вторник, 21 мая, согласовал смену спортивного гражданства биатлонистки сборной команды Тюменской области Шнейдер Ксении Юрьевны в связи с регистрацией брака и переездом на постоянное место жительства в Республику Беларусь», — написано в сообщении на сайте СБР.

Биатлонистка никак не комментировала свой переход в другую сборную.

Напомним, 24-летняя Шнейдер родилась в Тюмени и представляла этот регион вплоть до прошедшего сезона на соревнованиях. Она является призёром Спартакиады сильнейших и призёром чемпионата России в женской эстафете.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Задорова ненавидят дома. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник
«Буду искать приют для бездомных». Что с карьерой первой казахстанки в UFC
«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор снова оскорбил Хабиба
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь