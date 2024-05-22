Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство

«Исполком Союза биатлонистов России на своём заседании во вторник, 21 мая, согласовал смену спортивного гражданства биатлонистки сборной команды Тюменской области Шнейдер Ксении Юрьевны в связи с регистрацией брака и переездом на постоянное место жительства в Республику Беларусь», — написано в сообщении на сайте СБР.