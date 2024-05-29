«Это настоящая катастрофа». Кристиансен — о закрытом полигоне в Осло | Источник: Чемпионат.com

«Это настоящая катастрофа. Я могу только представить, сколько людей бросят биатлон, потому что у них не будет возможности заниматься им в Холменколлене», — сказал Ветле Шоста Кристиансен в интервью NRK.

«Я могу только сказать, что очень жаль, что муниципалитет Осло и пальцем не пошевелил», — приводит слова Тарьея Бё NRK.

«Меня это очень поражает. Здесь я тренируюсь почти каждый день. Теперь мы не можем туда попасть, что очень жаль. Трудно понять, как национальный биатлонный объект может быть закрыт на неопределенный срок, как для нас, которые занимаются этим как работой и тренируются на стадионе, где мы выступаем на Кубке мира, так и для других национальных команд и клубов, которые там тренируются», — приводит слова Ингрид Ландмарк Тандреволд NRK.

В октябре 2023 года полигон в Осло был закрыт для ежедневных тренировок команд и лыжных клубов в связи с нарушениями, обнаруженными в процедурах безопасности. Сегодня, семь с лишним месяцев спустя, по данным норвежской газеты NRK, ситуация не изменилась.