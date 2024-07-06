Российский биатлонист сравнил эмоции от выступления на внутренних и международных стартах

По его словам, после побед на Кубке Содружества, Кубке и чемпионате России эмоции проходят уже через полчаса. «Когда мы были на Кубке мира, вкус победы в эстафетах и попадание в десятку в личных гонках ни с чем не сравнить. Тебя штырит еще несколько дней от этого», — отметил Серохвостов.