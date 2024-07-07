«У нас не может быть как в Америке. Менталитет другой!» Биатлонистка Ольга Зайцева — о госспорте и походе в политику | Источник: Спорт-Экспресс

Образ Ольги Зайцевой в нашем с вами сознании вне зависимости от возраста примерно один — эффектная биатлонистка-блондинка в синем комбинезоне, желательно с флагом, под крики Губерниева выигрывает гонку Кубка мира или даже олимпийскую медаль. Идут годы. Теперь Зайка собирается не лежать или стоять на рубеже, а сидеть в зале Московской городской думы и принимать законы. «СЭ» спросил у 46-летней биатлонистки и политика о мотивах такого шага, взглядах на российский спорт и взаимоотношения с миром.

Идет дележка мира, а мы крайние, муравьишки

— Ольга, как вы относитесь к Олимпиаде и участию в ней россиян? По заголовкам кажется, что вы сторонник бойкота.

— Я не могу говорить за других, но если бы я была на месте спортсменов, то отказалась бы. У меня такое воспитание, я не согласна с условиями об СВО и так далее. Но те, кто туда едут, и тренируются в основном за границей, и выступают там без флага, так понимаю. При всем этом — сил ребятам.

— Ну есть не только заграничные спортсмены. Например, Анжела Бладцева, батутистка, тренируется в Петербурге.

— Молодец, пусть едет! Это ее мечта. Она же будет в первый раз на Олимпиаде?

— Да.

— История двоякая. У каждого человека своя жизненная ситуация. Она хочет попробовать. Просто пусть она выступает с высоко поднятой головой, с гордостью, что она российская спортсменка. Не надо стесняться! Надо знать, что ты из России, что ты должен первое место занять. Сил ей выдержать весь негатив, который посылают. Сейчас нам всем тяжело. Я не хочу быть ни на той стороне, ни на этой. Решает спортсмен, а не я. Но лично я бы не поехала. Я не могу осуждать ее за эти действия. Это ее воспитание, как ее учили родители поступать, как тренеры сказали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Просто какие перспективы, если не ехать? Игры БРИКС показали, что топовые иностранцы к нам не едут. Или думаете, в течение 10 лет мы сформируем альтернативу Олимпиаде?

— Я верю в это. Почему нет?

— Перекупим звезд?

— Зачем перекупать? Если срок 10 лет или даже больше, хотя не дай бог, то думаю, до народа дойдет, что это не мы делаем что-то плохое и отказываемся от них, а они от нас. От нас, нормальных людей, с нормальными ценностями. Это политически раздутое дело. Идет дележка мира, а мы здесь как крайние люди, муравьишки. Мы живем в такой ситуации, нам ее надо принимать и выживать. За какой-то период либо мы создаем свое, либо люди там осознают ситуацию и приходят к нам. И мы соединяемся снова и восстанавливаем олимпийские принципы, целостность соревнований. Мир, дружба без политики, без вот этого «фу, руки не подадим». Либо — они там все с ума сходят.

— У вас есть понимание, почему в зимних видах спорта никаких подвижек с возвращением? Про летние мы хотя бы с вами можем обсудить, поспорить.

— Сейчас зима настанет, будем обсуждать. На Олимпиаду-2026 может кто-то доехать, будем бороться.

Раньше пенсии не индексировали — сейчас индексируют

— Один из критериев, по которому выкашивают российских спортсменов — принадлежность к силовым структурам. А можно объяснить дилетанту — зачем спортсмены туда идут? Без этого не выжить?

— Спортсмены выступают за разные сообщества — «Динамо», ЦСКА. Да, идет привязка к армии. Я, например, выступала за ЦСКА, и даже на всероссийских соревнованиях военных. Может ли быть в России частный спорт? Если бы все наши меценаты кинулись помогать — возможно. Хотя у нас и эта система существует, и есть люди, которые поддерживают клубы. У нас в принципе другая структура спорта. Она не может быть как в Америке. Да, в каких-то видах спорта есть частные клубы, но она не подходит другим видам. У нас большая страна, у нас очень много разных людей.

— США тоже большая страна.

— Мы — больше.

— По населению они в два раза больше.

— Все равно — у нас другой менталитет, другая система. Пытались же переходить на частную систему, платные кружки — не идет. Я думаю, что большой плюс как раньше было — бесплатный спорт, бесплатное образование. И у нас вырастали великие чемпионы. Детский спорт должен быть бесплатным. А когда ты переходишь на другой уровень, профессиональный, можно переключаться на поддержку вне государства. Но наше государство — оно тянет вообще все!

— Но это же формирует и зависимость от него.

— Какую зависимость?

— Ну клуб в регионе на бюджете. И пенсионер может задать вопрос: «А почему вы бразильца купили, а не мне пенсию подняли?».

— Сейчас повышают пенсии, неужели вы не слышали? Все постепенно, никогда не будет все сразу везде. Это жизнь, это опыт, ты учишься на своих ошибках. Раньше не индексировали — сейчас индексируют. Наша страна огромная, людей и мнений много. Сейчас все исправляется. И на спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам опять, как это было в девяностые? У нас все разваливали в эти годы!

Я в крови патриот, мне не хочется в Европу

— Зачем вы идете в политику? Есть ли у вас миссия?

— Я иду в Мосгордуму, сейчас у меня избирательный процесс идет. Зачем иду? Доросла мозгами, наверное. Звали, предлагали и раньше — но я была не готова. Сейчас готова. Чтобы понять всю эту систему, помогать людям. Спортсмены — они целеустремленные, трудолюбивые, и хочется идти что-то менять. Сейчас ходишь по своим избирательным округам, знакомишься со всеми — проблем очень много. И я как человек хочу помогать, исправлять, быстрее это делать. Вопросов много, а ум свежий, молодой.

— Вы не будете ограничиваться спортом? Придется же вникать в другие сферы.

— Осваивать я буду в процессе, конечно. Но основная сфера у меня спорт. Я буду развивать свой вид спорта, у нас в Москве есть лыжные трассы, классно сделанные. Лыжно-биатлонный комплекс у нас был всегда в планах и мечтах — мы к нему идем и будем делать. Развивать спорт иду.

— У вас нет ностальгии по тем временам, когда вы ездили к мужу-словаку в Брюссель без проблем и пересадок?

— Я ездила к своему ребенку, который был зимой со своим отцом, после каждого старта моталась. Благо позволяли обстоятельства, мы были в Европе. Никакой ностальгии совершенно нет, и я не хочу никуда туда ехать отдыхать. Я отдыхаю в России, в Сибири, в Сочи. Я в крови патриот, и мне реально туда не хочется.