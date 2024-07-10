Открытый чемпионат России и Белоруссии по биатлону пройдет в феврале

«Идея проведения открытого чемпионата Союзного государства активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами достаточно давно. Как минимум с весны этого года мы все работали над проектом регламента этого соревнования, и наша сегодняшняя встреча с Андрианом Алексеевичем поспособствовала формированию единой позиции федераций биатлона двух дружественных стран. Надеюсь, что в ближайшее время окончательный регламент чемпионата будет официально утвержден и наш календарь на спортивный сезон-2024/25 примет законченный вид. Все вместе мы постараемся сделать настоящий праздник биатлона для любителей нашего вида спорта в России и Беларуси по самым высоким стандартам», — сказал Майгуров.