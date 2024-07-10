Открытый чемпионат России и Белоруссии по биатлону пройдет в феврале
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Открытый чемпионат Союзного государства состоится в феврале 2025 года, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Открытый чемпионат Союзного государства состоится в феврале 2025 года, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Данное решение было принято в среду по итогам переговоров главы СБР Виктора Майгурова и руководителя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.
«Идея проведения открытого чемпионата Союзного государства активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами достаточно давно. Как минимум с весны этого года мы все работали над проектом регламента этого соревнования, и наша сегодняшняя встреча с Андрианом Алексеевичем поспособствовала формированию единой позиции федераций биатлона двух дружественных стран. Надеюсь, что в ближайшее время окончательный регламент чемпионата будет официально утвержден и наш календарь на спортивный сезон-2024/25 примет законченный вид. Все вместе мы постараемся сделать настоящий праздник биатлона для любителей нашего вида спорта в России и Беларуси по самым высоким стандартам», — сказал Майгуров.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.