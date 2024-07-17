15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тянь-Шань может стать местом тренировок для биатлонистов сборной России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Строящийся в Киргизии горнолыжный курорт «Каркыра» может стать хорошим местом для тренировок российских биатлонистов, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Тянь-Шань может стать местом тренировок для биатлонистов сборной России | Источник: Спорт РИА Новости

Майгуров посетил строительство курорта, стоимость которого составляет 192 млн евро. Также между СБР и киргизской стороной был подписан меморандум о сотрудничестве.

«По приглашению хозяев я стал участником бизнес-форума по развитию горнолыжного кластера, который создается при участии российских инвесторов в Иссык-Кульском районе Кыргызстана, на территории хребта Тескей-Ала-Тоо, входящего в горную систему Тянь-Шаня. В первую очередь речь идет о создании там горнолыжной инфраструктуры, но им также интересен биатлон, поэтому в проект закладывается возможность строительства круглогодичного лыжно-биатлонного центра на высоте 1800−2100 метров над уровнем моря», — приводит слова Майгурова сайт СБР.

«Для нашего тренировочного процесса сегодня очень важна эта высота. Немаловажным бонусом к ней уже сейчас являются дружественное отношение Кыргызстана, девственная природа, прекрасная вода, а в ближайшем будущем — спортивная инфраструктура международного уровня», — добавил он.

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