Тянь-Шань может стать местом тренировок для биатлонистов сборной России

Майгуров посетил строительство курорта, стоимость которого составляет 192 млн евро. Также между СБР и киргизской стороной был подписан меморандум о сотрудничестве.

«По приглашению хозяев я стал участником бизнес-форума по развитию горнолыжного кластера, который создается при участии российских инвесторов в Иссык-Кульском районе Кыргызстана, на территории хребта Тескей-Ала-Тоо, входящего в горную систему Тянь-Шаня. В первую очередь речь идет о создании там горнолыжной инфраструктуры, но им также интересен биатлон, поэтому в проект закладывается возможность строительства круглогодичного лыжно-биатлонного центра на высоте 1800−2100 метров над уровнем моря», — приводит слова Майгурова сайт СБР.