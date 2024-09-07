Дубль Смольского в Красноярске. Белорусский биатлонист без проблем громит россиян на старте сезона

Летние гонки в Красноярске имеют особую ценность, ведь очки, которые наберут сейчас биатлонисты, сохранятся и зимой. За победу в общем зачете Кубка Содружества в этом сезоне полагается не только хрустальный кубок, но и денежный чек на 750 тысяч рублей. Всего этапов вместе с летним красноярским — шесть. На снегу спортсмены встретятся в Ханты-Мансийске, Чайковском, Демино, Сочи и Мурманске. Стартов получится не так уж много. Поэтому каждая гонка важна.