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Смольская одержала победу в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Смольская победила в гонке с массовым стартом на первом этапе розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-24/25, который проходит в Красноярске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Участие в гонке приняли 29 спортсменок, в том числе лидеры нашей национальной команды Динара Смольская и Анна Сола. На двух огневых рубежах из положения лежа Смольская промахнулась по разу, со второй стрелковой сессии белоруска уходила девятой. Благодаря чистой первой стойке и быстрому лыжному ходу Динара возглавила гонку. На последней стрельбе наша спортсменка добавила штрафной круг, с которого убежала второй позади Виктории Сливко. На заключительной петле Смольская обошла россиянку и в итоге финишировала первой с запасом в 7 секунд. Тройку замкнула Анна Григорьева, Анна Сола сошла с дистанции.

Мужской масс-старт начнется в 12.00 по минскому времени, участие в гонке примут наши Антон Смольский, Степан Данилов, Иван Тулатин, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.