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Смольский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Красноярске, у Лазовского — серебро

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Красноярске завершился первый этап розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-24/25 с участием белорусских и российских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Соревнования проходили в формате летнего биатлона на лыжероллерах, программу этапа завершал мужской масс-старт на 15 км. В желтой майке лидера общего зачета на дистанцию вышел наш Антон Смольский, ранее выигравший спринт и гонку преследования. Сегодня сильнейший биатлонист Беларуси вновь не оставил соперникам шансов — Смольский оказался единственным участником, прошедшим все четыре огневых рубежа без промахов. На финиш Антон прибыл с 10-секундным запасом над товарищем по команде Дмитрием Лазовским, тройку замкнул россиянин Денис Иродов.

Что касается результатов других белорусов, то Максим Воробей замкнул шестерку лучших, Степан Данилов занял 12-е место, а Иван Тулатин стал 23-м среди тридцати участников. Ранее в воскресенье победу в женской гонке с массовым стартом одержала Динара Смольская. Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдет уже на снежных трассах в Ханты-Мансийске в конце ноября.