«Мы на него равняемся». Смольский удивлён результатами Латыпова в Кубке Содружества

«Немного удивлён, конечно, результатом Эдуарда. Знаю и верю, что в скором времени он покажет всё, на что способен. Он сильнейший спортсмен и мы на него равняемся. Не буду скрывать, Эдуард для меня главный соперник, к которому я стремлюсь. Всё покажет время», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».