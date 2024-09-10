Норвегия выиграла общий зачет Игр-2014 в Сочи у России. Так решил CAS

«Я с 2010 года был под прицелом ВАДА, под прицелом МОК, — рассказывал “СЭ” Устюгов в сентябре 2020-го. — Все пробы у меня всегда были чистые. Спустя три года, когда я пошел с ними на сотрудничество, они дважды приехали ко мне домой в Красноярк, я им предоставил все пробы. Два раза. А теперь они начинают рассказывать, что сданные по их же просьбе анализы нельзя учитывать и что эти два года я кололся ЭПО. После завершения карьеры. Это настоящий правовой беспредел».