Русского биатлониста мучили 4 года и растоптали его надежду. Это издевательство ударило по всей России

Олимпиада в Сочи прошла в 2014 году, но актуальна и в 2024-м.
Стало известно, что же все-таки с мужским эстафетным золотом сборной России в биатлоне. Его у нас теперь официально нет.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова (а еще и Светланы Слепцовой) по делу о нарушении антидопинговых правил. Результаты в сезоне-2013/14 были аннулированы. Из-за этого Устюгов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков лишились победы в эстафете.
Устюгова забанили еще в 2020 году за якобы применение оксандролона. Апелляция от биатлониста в CAS поступила сразу же, но слушания по разным причинам переносили. Чего ждали, чтобы отклонить — неизвестно. Ведь вряд ли бы в том же 2020-м арбитры были настроены иначе.
В итоге перераспределения наград на первое место переместилась сборная Германии, второй стала Австрия, а третьей — Норвегия. История тянулась настолько долго, что некоторые уже давно завязали с профессиональным спортом.
«Не хочется получать награды подобным образом, но медаль есть медаль. Очередная. Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад. Раньше я не получал медали по почте. Теперь будет возможность это испытать», — приводит слова Эмиля Хегле Свендсена TV2.
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Помимо мощной потери у биатлонной четверки есть еще одна — первое место в медальном зачете.
Сразу же после завершения Игр в Сочи первая тройка выглядела так:
Россия (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых) — 33Норвегия (11 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых) — 26Канада (10 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых) — 25.
Когда российских спортсменов начали постепенно дисквалифицировать, зачет менялся много раз. Россия то теряла первую строчку, то снова возвращала после оправдания некоторых из них. На момент новостей об отклонении апелляции Устюгова наша сборная возглавляла зачет.
И вот теперь, кажется, таблица застынет навсегда (хотя с этими расследованиями ничего нельзя утверждать на сто процентов). После решения по Устюгову Россия переместится на вторую строчку, а зачет будет выглядеть так (медали официально еще не вручены новым призерам эстафеты):
Норвегия (11 золотых, 6 серебряных, 10 бронзовых) — 27Россия (10 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых) — 29Канада (10 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых) — 25.
Теперь получается, что сто процентов мы потеряли золото в биатлоне (мужская эстафета), бобслее (двойка и четверка), серебро в биатлоне (женская эстафета).
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Устюгову после этого решения CAS не до расслаблений. У него остаются под угрозой медали Игр-2010 в Ванкувере. Там он победил в масс-старте и стал третьим в эстафете вместе с Шипулиным, Иваном Черезовым и Максимом Чудовым. Дело было открыто из-за отклонения в биологическом паспорте в период с 2010-го по 2014-й. Биатлониста признали виновным в 2020-м, но он также подал апелляцию. Новостей по ней пока нет.