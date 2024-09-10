Русского биатлониста мучили 4 года и растоптали его надежду. Это издевательство ударило по всей России

Устюгову после этого решения CAS не до расслаблений. У него остаются под угрозой медали Игр-2010 в Ванкувере. Там он победил в масс-старте и стал третьим в эстафете вместе с Шипулиным, Иваном Черезовым и Максимом Чудовым. Дело было открыто из-за отклонения в биологическом паспорте в период с 2010-го по 2014-й. Биатлониста признали виновным в 2020-м, но он также подал апелляцию. Новостей по ней пока нет.