Тренер сборной Беларуси — о шансах на возвращение на КМ: всех не допустят в любом случае

"Думаю, мы точно будем участвовать в Кубке Содружества и в чемпионате союзного государства (улыбается). Нас много, большая команда. Всех не допустят в любом случае. Даже если кого-то пустят на Кубок мира, мы всё равно продолжим участвовать в Кубке Содружества, Кубке России и других запланированных стартах.