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Тренер сборной Беларуси — о шансах на возвращение на КМ: всех не допустят в любом случае

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков высказался о возможности участия россиян и белорусов в гонках Кубка мира и Олимпийских играх — 2026.

Источник: AP 2023

"Думаю, мы точно будем участвовать в Кубке Содружества и в чемпионате союзного государства (улыбается). Нас много, большая команда. Всех не допустят в любом случае. Даже если кого-то пустят на Кубок мира, мы всё равно продолжим участвовать в Кубке Содружества, Кубке России и других запланированных стартах.

Не только лидеры, но и вся остальная команда готовится к Олимпиаде в 2026 году. В любом случае итог проделанной работы в течении четырёх лет — это Олимпийские Игры. Поедем мы туда или нет, готовимся в любом случае«, — приводит слова Рыженкова Sport5.by со ссылкой на эфир телеканала “Беларусь 5”.