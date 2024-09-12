Дербушева выиграла индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

Дербушева прошла дистанцию 15 км за 38 минут 6,6 секунды, допустив два промаха. Второй стала Виктория Сливко (+4,7 секунды, 2 промаха), третье место заняла Наталия Шевченко (+13,3; 2).
Чемпионат России по летнему биатлону завершится 16 сентября.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тамара Дербушева стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Красноярске.
Дербушева прошла дистанцию 15 км за 38 минут 6,6 секунды, допустив два промаха. Второй стала Виктория Сливко (+4,7 секунды, 2 промаха), третье место заняла Наталия Шевченко (+13,3; 2).
Чемпионат России по летнему биатлону завершится 16 сентября.