На севере Карелии открыли лыжно-биатлонный комплекс

«В День города, 14 сентября, в Костомукше открыли спортивно-технологический центр физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории комплекса расположена лыжная база, стрельбище на 30 мишеней с комплексом лыжных трасс, часть из которых используется в летний период для лыжероллерной подготовки. В новом комплексе будут тренироваться не только лыжники и биатлонисты, но и спортсмены, которые занимаются на других направлениях спортшколы города. А это 11 отделений и почти 800 ребят», — говорится в сообщении.