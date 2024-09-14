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На севере Карелии открыли лыжно-биатлонный комплекс

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Лыжно-биатлонный комплекс открылся в карельском городе Костомукше. В новом спортцентре смогут заниматься около 800 детей и подростков. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«В День города, 14 сентября, в Костомукше открыли спортивно-технологический центр физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории комплекса расположена лыжная база, стрельбище на 30 мишеней с комплексом лыжных трасс, часть из которых используется в летний период для лыжероллерной подготовки. В новом комплексе будут тренироваться не только лыжники и биатлонисты, но и спортсмены, которые занимаются на других направлениях спортшколы города. А это 11 отделений и почти 800 ребят», — говорится в сообщении.

Объект подходит для проведения всероссийских и международных соревнований. Спорткомплекс построили благодаря национальному проекту «Демография».

Кроме лыжно-биатлонных трасс в комплексе расположены тренажерный зал с раздевалками, кабинет первой медпомощи, кабинеты для спортивных врачей. Отдельный блок предназначен для размещения спортсменов и тренерского состава, подготовки инвентаря к стартам. Искусственное освещение позволяет использовать лыжно-биатлонный комплекс круглый год.

«Спортивный комплекс действительно уникальный, и мы нацелены сделать Костомукшу “биатлонной Меккой” России. Этому способствуют природные и климатические условия города. ФОК мы строили вместе с Союзом биатлонистов, Федерацией биатлона, исходя из необходимых стандартов и требований», — заявил на открытии спортивного объекта глава Карелии Артур Парфенчиков.

Отметим, в апреле на территории спортивного комплекса состоялись соревнования на кубок Анны Богалий. В Костомукшу приехали 325 биатлонистов из 23 регионов России.