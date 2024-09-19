В биатлонном центре в Югре запретили использовать стрельбище из-за опасности для жителей

Сейчас в Югре есть Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах — 9,7 тыс. человек.