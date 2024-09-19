В биатлонном центре в Югре запретили использовать стрельбище из-за опасности для жителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Использование стрельбища запрещено в центре лыжного спорта в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, где начать тренировки планировалось уже осенью текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Югре.
Первые тренировки в центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем планировалось начать в сентябре текущего года. Этот комплекс, принятый в муниципальную собственность и открытый для посещения в марте, должен стать вторым биатлонным объектом в Югре. Однако он так и не был запущен. Местные депутаты выявили недочеты, в частности, они отметили, что еще не доделаны лыжероллерная трасса и две насыпные горки, а в административно-бытовом корпусе нет воды.
«По итогам проверки было принято решение о несоответствии стрелкового объекта требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в области оборота оружия в связи имеющимися нарушениями, которые исключают возможность его эксплуатации», — сказали в пресс-службе.
В администрации Нижневартовска ТАСС оперативно не ответили на вопрос, когда планируется устранить все нарушения и начать тренировочный процесс.
На территории биатлонного центра в Нижневартовске есть стрельбище с 16 мишенями, сборно-разборная трибуна на 244 места с местами для маломобильных групп населения, лыжероллерная трасса длиной 2,3 км. В Нижневартовске в секциях биатлона и лыжных гонок занимаются порядка 400 ребят. Этот центр позволит развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений.
Сейчас в Югре есть Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах — 9,7 тыс. человек.