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Губерниев о квадроберах: Не понимаю суеты. Если люди хотят подражать животным — это их дело

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о движении квадроберов.

Источник: РИА "Новости"

«Очень спокойно отношусь к этому движению. Не понимаю суеты. Если люди хотят подражать животным — это их дело. Спорт ли это? Может быть, громко сказано. Но если это как элементы двигательной активности детей — пожалуйста, есть какие-то правила. Насколько я понимаю, это изначально формировался как вид спорта. У нас это сейчас возвели в непонятный культ с точки зрения рекламы тех людей, которые против. Нужно расслабиться и не искать черную кошку в темной комнате — там, где ее нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.