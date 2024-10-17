Губерниев о квадроберах: Не понимаю суеты. Если люди хотят подражать животным — это их дело

«Очень спокойно отношусь к этому движению. Не понимаю суеты. Если люди хотят подражать животным — это их дело. Спорт ли это? Может быть, громко сказано. Но если это как элементы двигательной активности детей — пожалуйста, есть какие-то правила. Насколько я понимаю, это изначально формировался как вид спорта. У нас это сейчас возвели в непонятный культ с точки зрения рекламы тех людей, которые против. Нужно расслабиться и не искать черную кошку в темной комнате — там, где ее нет», — сказал Губерниев «СЭ».