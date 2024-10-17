Бюст олимпийского чемпиона Александра Тихонова откроют в его родном селе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Прижизненный бюст четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова откроют 19 октября в его родном селе Уйское Челябинской области. Об этом он рассказал ТАСС.
«Мои друзья ставят мне бюст при жизни, — сказал Тихонов. — Говорят, что заслужил. Он будет чистейшей бронзы. На открытие 19 октября приедет много людей из Москвы, Сибири, с Урала и Алтая».
«Он будет установлен рядом со школой, которая носит мое имя. Предлагали разные места, но я посчитал, что для детей буду служить неплохим примером во всех отношениях», — отметил он.
Автором бюста является Иван Дубровин.
Тихонову 77 лет, помимо четырех олимпийских золотых медалей на его счету серебро Игр 1968 года, одиннадцать побед на чемпионатах мира.