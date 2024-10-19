Звездная украинская биатлонистка схлопотала дисквалификацию. Что натворила Вита Семеренко?

Последний старт Виты на мировой арене состоялся 14 марта 2021 года. Украинка бежала в составе смешанной эстафеты на заключительном этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Начиная с сезона-2021/2022, Семеренко выступала только на домашних турнирах, но официально о завершении карьеры не говорила. Как и не предоставляла информацию о местонахождении в антидопинговое агентство.