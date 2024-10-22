«Цель — побить рекорд Бьорндалена». Йоханнес Бе хочет стать величайшим биатлонистом мира

Однако на этом не всё. Бьорндален пока опережает Йоханнеса и по количеству личных побед на Кубке мира. К 44 годам Уле-Эйнар выиграл 95 гонок, его соперник — пока 85. Казалось бы, 10 побед — громадный разрыв, чтобы преодолеть его всего за один сезон. Но! В сезоне-2023/2024 при достаточно блеклом старте норвежец всё же смог вновь обрести себя и выиграл 11 гонок, а годом ранее — вообще победил в 19!