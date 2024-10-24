Стала известна команда Ирины Казакевич на Кубке МЛКБ — 2024

Общий призовой фонд соревнований — 8 миллионов рублей. За победу спортсмены получат по одному миллиону, за второе место — 500 тысяч, за третье — 250 тысяч. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей.