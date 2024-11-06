Дмитрий Губерниев: сейчас русские не в моде, особенно в биатлоне

«Думаю, что отчасти Серохвостов прав. Но здесь должна быть дорога с двусторонним движением. Мы же привыкли сидеть на месте и ждать, пока нам позвонят и скажут, что есть такой или иной шанс. Сейчас понятно, что есть боязнь вторичных санкций, а русские не в моде, особенно в биатлоне. Это ещё мягко говоря. Но если идти навстречу друг другу и разговаривать, всё возможно. Думаю, что если бы кто-то думал всерьёз сменить гражданство, вряд ли возникли бы препоны. Он смог бы это сделать.



А так ты выступаешь в России на радость всем нам, потому что нам нужны сильные биатлонисты. Деньги им платят, многие вообще зарабатывают больше, чем раньше. Все находятся на виду. Раньше многие знали только по шесть человек у мужчин и женщин из числа тех, кто выступает на Кубках мира, а теперь на виду 96 человек. Так что с Серохвостовым соглашусь лишь частично», — приводит слова Губерниева Sport5.