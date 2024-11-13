Ростовцев возглавил тренерский совет Союза биатлонистов России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев утвержден в должности председателя тренерского совета организации, сообщается на сайте СБР.
«Вся работа тренерского совета должна строиться исходя из положения о тренерском совете. Это вопросы, связанные с подготовкой сборной команды страны, формирования ее состава, списка кандидатов, их утверждения на те или иные соревнования. Это подготовка проведения заседаний тренерского совета, анализ отчетов наших тренеров и информации о проделанной ими работе», — сказал Ростовцев.
«Я надеюсь, что нам удастся углубить такое направление, как уточнение тренировочных методик спортсменов сборных команд. Что это значит? У каждого спортсмена в индивидуальных планах сформулированы цели и задачи на предстоящий сезон. Мне кажется, тренерский совет или его исполком тоже должны участвовать в постановке задачи на сезон для каждого спортсмена. Но основной посыл в нашей работе должен строиться на том, чтобы в любой момент вернуться к международным стартам. И жить не только сегодняшним днем, но и готовиться к следующим Олимпийским играм, не забывать о подготовке резерва и может быть где-то давать маленькие преференции нашим молодым, перспективным биатлонистам», — добавил он.
Ростовцеву 53 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трехкратным чемпионом мира и победителем чемпионата Европы.