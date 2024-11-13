Ростовцев возглавил тренерский совет Союза биатлонистов России

«Я надеюсь, что нам удастся углубить такое направление, как уточнение тренировочных методик спортсменов сборных команд. Что это значит? У каждого спортсмена в индивидуальных планах сформулированы цели и задачи на предстоящий сезон. Мне кажется, тренерский совет или его исполком тоже должны участвовать в постановке задачи на сезон для каждого спортсмена. Но основной посыл в нашей работе должен строиться на том, чтобы в любой момент вернуться к международным стартам. И жить не только сегодняшним днем, но и готовиться к следующим Олимпийским играм, не забывать о подготовке резерва и может быть где-то давать маленькие преференции нашим молодым, перспективным биатлонистам», — добавил он.