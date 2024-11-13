«И смех и грех». Губерниев — о назначении Павла Ростовцева главой тренерского совета СБР

«Я правильно понимаю, что зам по рюмкам в одной прекрасной биатлонной федерации возглавил тренерский совет? Главным тренером этого пассажира не назначат, ибо это позорище и лютый песец, а тренеры по биатлону всё стерпят. И смех и грех…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.