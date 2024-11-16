Халили и Серохвостов определили победителя гонки, сыграв в «Камень, ножницы, бумага»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Карим Халили и Даниил Серохвостов определили, кто первым пересечет финишную линию в масс-старте в рамках Международной лиги клубного биатлона, сыграв в «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.