Халили и Серохвостов определили победителя гонки, сыграв в «Камень, ножницы, бумага»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Карим Халили и Даниил Серохвостов определили, кто первым пересечет финишную линию в масс-старте в рамках Международной лиги клубного биатлона, сыграв в «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Серохвостов и Халили вместе выехали на финишную прямую. Спортсмены при помощи игры решили, кто финиширует первым. Победу одержал Халили, он и занял первое место в гонке. Третьим к финишу пришел белорус Антон Смольский.
После гонки Халили и Серохвостов рассказали, что 1 млн рублей за победу в гонке разделят пополам.