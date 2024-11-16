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Халили и Серохвостов определили победителя гонки, сыграв в «Камень, ножницы, бумага»

Победу в игре и в гонке одержал Карим Халили.

Источник: РИА "Новости"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Карим Халили и Даниил Серохвостов определили, кто первым пересечет финишную линию в масс-старте в рамках Международной лиги клубного биатлона, сыграв в «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Серохвостов и Халили вместе выехали на финишную прямую. Спортсмены при помощи игры решили, кто финиширует первым. Победу одержал Халили, он и занял первое место в гонке. Третьим к финишу пришел белорус Антон Смольский.

После гонки Халили и Серохвостов рассказали, что 1 млн рублей за победу в гонке разделят пополам.