Договорная гонка в русском биатлоне: спортсмены разыграли миллион рублей в детскую игру

Дуэль не выявила победителя: Халили отправился на круг, а Серохвостов — на два. Те 10,6 секунды, которые уступал Даниил, испарились быстро. Скорость спортсмен всю гонку показывал крутую. Когда он догнал Халили, не стал убегать от него, хотя силы были. Кульминация отложилась до самого финиша. Все ждали, что начнется спурт, но его не случилось. Биатлонисты из «Профински» финишировали с флагом своего клуба, перед этим сыграв в игру «Камень, ножницы, бумага». Так спортсмены выявили чемпиона масс-старта. Им оказался Халили.