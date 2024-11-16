Договорная гонка в русском биатлоне: спортсмены разыграли миллион рублей в детскую игру

Зимний биатлонный сезон в России начался с уже привычного разгонного старта — Кубка Международной лиги клубного биатлона. Это тот самый, где за победу дают миллион рублей.
После первого розыгрыша Кубка в 2023-м многое поменялось в лучшую сторону, поэтому следить за соревнованиями стало еще приятнее.
Начали биатлонисты с масс-старта, но немного измененного. Мужчины пробежали 12,5 км, а не классические 15. За промах получали штрафной круг в 100 м, а не в 150. Лыжи у всех были абсолютно одинаковые, потому что готовила их одна сервис-группа.
Разгоняли группу Антон Смольский («Белорусский нефтяник») и Карим Халили («Профински»). После первого огневого рубежа лидеры сменились. Быстрее и точнее остальных оказались Кирилл Бажин («Золотые рыси»), Эдуард Латыпов («Лыжный клуб Наседкина») и Алексей Вагин («Югра»).
Ко второму рубежу Дмитрий Лазовский («Белорусский нефтяник») догнал своих соперников, но оторваться перед лежкой не смог. Там промазал и выпал из лидирующей группы. Зато на первое место вернулся Халили. За ним в паре секунд были Евгений Сидоров («Ski Nation») и Степан Данилов («Белорусские зубры»). К стойке Данилов, правда, отстал, а на его место пришел Даниил Серохвостов («Профински»).
Третья стрельба прошла у Серохвостова идеально, поэтому он закрепился в топе. Вместе с ним шел его коллега по клубу и друг Халили. Бажин замыкал тройку — 18,6 секунды от лидеров. И к заключительной работе на рубеже отрыв лишь увеличился. К стойке Бажин проигрывал соперникам 36 секунд. В итоге все разборки были между Каримом и Даниилом.
Дуэль не выявила победителя: Халили отправился на круг, а Серохвостов — на два. Те 10,6 секунды, которые уступал Даниил, испарились быстро. Скорость спортсмен всю гонку показывал крутую. Когда он догнал Халили, не стал убегать от него, хотя силы были. Кульминация отложилась до самого финиша. Все ждали, что начнется спурт, но его не случилось. Биатлонисты из «Профински» финишировали с флагом своего клуба, перед этим сыграв в игру «Камень, ножницы, бумага». Так спортсмены выявили чемпиона масс-старта. Им оказался Халили.
После гонки Халили признался, что они решили это с Серохвостовым заранее. Если бы кто-то не стал выполнять условия спора, решив ускориться на последних метрах, ничего бы не изменилось — миллион все равно разделили между собой. Такой договорняк многим явно напомнил события МЧМ-2017 по лыжным гонкам, когда Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов финишировали одновременно в скиатлоне. В биатлоне подобное, кажется, случается в первый раз. Более расслабленный формат Кубка МЛКБ это позволяет, но некоторые зрители ожидали увидеть борьбу, а не шоу.
Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Масс-старт, 12,5 км. Мужчины
1. Карим Халили — 35.33,6 (1)
2. Даниил Серохвостов — +0,5 (4)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — +11,6 (4)
4. Василий Томшин — +16,4 (2)
5. Иван Тулатин (Белоруссия) — +17,7 (4)
6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +18,4 (4)
7. Евгений Сидоров — +22,1 (3)
8. Кирилл Бажин — +30,1 (4)
9. Максим Воробей (Белоруссия) — +36,5 (4)
10. Эдуард Латыпов — +36,7 (5)…
Автор: Виктория Дмитриева