Сливко выиграла масс-старт на Кубке международной лиги клубного биатлона

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на Кубке международной лиги клубного биатлона, который проходит в Ханты-Мансийске.
На дистанции 10 км она показала результат 30 минут 55,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второй стала Анастасия Шевченко (отставание — 1,4 секунды; 0 промахов), третье место заняла Анастасия Халили (+21,6; 4).
Соревнования завершатся 17 ноября.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.