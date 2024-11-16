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Сливко выиграла масс-старт на Кубке международной лиги клубного биатлона

Сливко выиграла масс-старт на 10 км на Кубке международной лиги биатлона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на Кубке международной лиги клубного биатлона, который проходит в Ханты-Мансийске.

На дистанции 10 км она показала результат 30 минут 55,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второй стала Анастасия Шевченко (отставание — 1,4 секунды; 0 промахов), третье место заняла Анастасия Халили (+21,6; 4).

Соревнования завершатся 17 ноября.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.