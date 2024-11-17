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«Аня даже не пожала мне руку». Динара Смольская — о поддержке Солы в смешанной эстафете

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года Динара Смольская ответила на вопрос о поддержке в адрес партнёрши Анны Солы, сделавшей два штрафных круга и использовавшей шесть дополнительных патронов на своём этапе смешанной эстафеты в рамках Кубка МЛКБ.

Источник: РИА "Новости"

— Как поддержали Анну Сола, у которой не задалась стрельба сегодня?

 — Знаете, за другого человека говорить сложно. Аня даже не пожала мне руку. Как мне ответить на вопрос, была ли поддержка, если человек даже не поздравил команду? — приводит слова Смольской Sport5by.

Команда БК «Белорусский нефтяник» в составе Антона и Динары Смольских, Солы и Дмитрия Лазовского заняла третье место в смешанной эстафете.

Конфликт Динары Смольской и Анны Солы начался несколько лет назад из-за супружества Динары. Сола подозревает свою напарницу по команде в том, что она начала свои отношения с Антоном Смольским, когда тот был ещё женат на другой белорусской биатлонистке Дарье Иеропес.