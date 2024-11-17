«Аня даже не пожала мне руку». Динара Смольская — о поддержке Солы в смешанной эстафете

Конфликт Динары Смольской и Анны Солы начался несколько лет назад из-за супружества Динары. Сола подозревает свою напарницу по команде в том, что она начала свои отношения с Антоном Смольским, когда тот был ещё женат на другой белорусской биатлонистке Дарье Иеропес.