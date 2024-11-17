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«Мы выходили бороться за золото». Динара Смольская — о смешанной эстафете в Кубке МЛКБ

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Смольская прокомментировала своё выступление в смешанной эстафеты в рамках Кубка МЛКБ. БК «Белорусский нефтяник» в составе Антона и Динары Смольских, Анны Солы и Дмитрия Лазовского занял третье место.

Источник: РИА "Новости"

«С первого круга попыталась броситься в погоню. Тренеры говорили, что я отыгрываю секунды. Было приятно, немного не справилась с последним выстрелом, хотела уже убегать за девчонками. Это помешало быть ближе к ним. Когда выходила на гонку, признаюсь, у меня не было особой тактики, нужно было сразу бросаться в погоню и отыгрывать эти секунды. Гонкой довольна, третье место — это неплохо, но мы выходили бороться за золото. Но не у всех получилось», — приводит слова Смольской Sport5by.

«БК Белорусский нефтяник» занял третье место в общем зачёте Кубка МЛКБ. Команда «ЛК Наседкина» в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой заняла второе место в общем зачёте Кубка МЛКБ. Победителем клубного турнира стал «БК Профински» с Каримом и Анастасией Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко.