Эстафета на Кубке МЛКБ завершилась драмой: победителей определила последняя стрельба

Белорусские болельщики радовались промежуточному лидерству и не ожидали неприятностей. Дмитрий Лазовский на стрельбе лёжа воспользовался одним дополнительным патроном. А потом… потерял лыжу, отвалившуюся от крепления. Всё произошло в момент, когда спортсмен покидал коврик. Благо потом ему принесли запасной инвентарь, а потерянные 10−15 секунд нивелировались промахами соперников. Ближайшие из них — Даниил Серохвостов (БК «Профински») и Александр Логинов («Опыт и молодость») — отставали как минимум на 26 секунд.