«Я не готов». Йоханнес Бё в кризисе перед стартом Кубка мира

«Мне пора проснуться! В этот уикенд прозвучал тревожный звоночек. Я надеялся и думал, что буду лучше и на рубеже, и на трассе. О чём мне это говорит? О том, что я не готов. Я удивлён… Всегда говорю, что надо подождать окончания выходных, чтобы увидеть и понять, как всё прошло. Сейчас я немного в тени. Я бы сказал, что многие лучше меня: они бегут быстрее, точнее стреляют. Ко мне никто не проявил уважения. Все ребята смело давят на газ, и мне придётся делать то же самое в будущем», — признался Бё NRK.