Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 33,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина (отставание 10,6 секунды, один промах). Третьей стала Виктория Сливко (+30,5; один промах), четвертую позицию заняла Наталия Шевченко (+37,2; три промаха).