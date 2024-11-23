Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Смольская стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 33,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина (отставание 10,6 секунды, один промах). Третьей стала Виктория Сливко (+30,5; один промах), четвертую позицию заняла Наталия Шевченко (+37,2; три промаха).
Второй этап Кубка Содружества завершится 24 ноября. Позднее в субботу пройдет мужская гонка преследования.